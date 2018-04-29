Украинка завоевала бронзу на чемпионате Европы по дзюдо

“Бронзовую медаль в категории свыше 78 кг завоевала Елизавета Каланина, победив в поединке за третье место другую украинку Галину Тарасову”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинская команда возвращается из Тель-Авива с двумя бронзовыми наградами. Первую “бронзу” чемпионата получила украинская дзюдоистка Марина Черняк 26 апреля.

Напомним, украинки завоевали несколько медалей на Гран-При по дзюдо в Турции.

Тааак! Ще одна українська "бронза"!