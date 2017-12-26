Українка загинула у ДТП в Індії
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. В індійському місті Матхура на ямунській автостраді сталася ДТП із двома громадянками України. В результаті інциденту одна з жінок загинула, іншу було доставлено до лікарні, передає УНН з посиланням на місцеве видання Deccan Chronicle.
Аварія сталася в понеділок, 25 грудня. Авто з чотирма людьми, в тому числі двома українками, поверталося до Делі після візиту до Тадж Махалу. Машина перекинулася після того, як водій не впорався з керуванням.
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За інформацією видання, водій загинув миттєво, а одна з українок загинула дорогою до лікарні. Двоє інших пасажирів отримали травми, їх доправили до місцевої лікарні.
Як повідомляв УНН, упродовж минулої добу на дорогах України загинуло 19 осіб, ще 100 отримали поранення.