Украинка погибла в ДТП в Индии
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. В индийском городе Матхура на ямунской автостраде произошло ДТП с двумя гражданками Украины. В результате инцидента одна из женщин погибла, другую доставили в больницу, передает УНН со ссылкой на местное издание Deccan Chronicle.
Авария произошла в понедельник, 25 декабря. Авто с четырьмя людьми, в том числе двумя украинками, возвращалось в Дели после визита в Тадж Махал. Машина перевернулась после того, как водитель не справился с управлением.
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По информации издания, водитель погиб мгновенно, а одна из украинок погибла по дороге в больницу. Двое других пассажиров получили травмы, их доставили в местную больницу.
Как сообщал УНН, за минувшие сутки на дорогах Украины погибло 19 человек, еще 100 получили ранения.