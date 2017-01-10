Українка за походженням очолить МЗС Канади - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Українка за походженням Христя Фріланд очолить міністерство закордонних справ Канади. Ротації в уряді вирішив провести прем'єр-міністр країни Джастін Трюдо, про що буде оголошено пізніше сьогодні. Про це стало відомо CBC News, передає УНН.
Вказано, що Х.Фріланд, яка залишає посаду міністра торгівлі, замінить Стефана Діона, який йде з політики, щоб зайняти дипломатичну посаду.
Міністр імміграції Джон МакКаллум також йде з політики і буде послом Канади в Китаї.
Також з посиланням на джерела вказано, що посада ще однієї етнічної українки Мері Енн Мігичук, яка отримала в уряді Дж.Трюдо посаду міністра зайнятості, розвитку трудових ресурсів і праці, також буде змінена.
Зміни торкнуться й інших посад у канадському уряді і будуть оголошені сьогодні, пише видання.