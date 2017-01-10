Украинка по происхождению возглавит МИД Канады - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Украинка по происхождению Христя Фриланд возглавит министерство иностранных дел Канады. Ротации в правительстве решил провести премьер-министр страны Джастин Трюдо, о чем будет объявлено позднее сегодня. Об этом стало известным CBC News, передает УНН.
Указано, что Х.Фриланд, которая покидает пост министра торговли, заменит Стефана Диона, который уходит из политики, чтобы занять дипломатический пост.
Министр иммиграции Джон МакКаллум также уходит из политики и будет послом Канады в Китае.
Также со ссылкой на источники указано, что должность еще одной этнической украинки Мэри Энн Мигичук, которая получила в правительстве Дж.Трюдо должность министра занятости, развития трудовых ресурсов и труда, также будет изменена.
Изменения коснутся и других должностей в канадском правительстве и будут объявлены сегодня, пишет издание.