Українка за походженням Х.Фріланд очолила МЗС Канади
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Українка за походженням Христя Фріланд очолила міністерство закордонних справ Канади. Про це йдеться у повідомленні прес-служби прем'єр-міністра Канади, передає УНН.
Як раніше повідомляв УНН, Х.Фріланд, яка залишає посаду міністра торгівлі, замінить Стефана Діона, який йде з політики, щоб зайняти дипломатичну посаду.
Міністр імміграції Джон МакКаллум також йде з політики і буде послом Канади в Китаї.
Також з посиланням на джерела CBC New інформував, що посада ще однієї етнічної українки Мері Енн Мігичук, яка отримала в уряді Дж.Трюдо посаду міністра зайнятості, розвитку трудових ресурсів і праці, також буде змінена.
Зміни торкнуться й інших посад у канадському уряді і будуть оголошені сьогодні, пише видання.