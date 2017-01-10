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Украинка по происхождению Х.Фриланд возглавила МИД Канады

Украинка по происхождению Х.Фриланд возглавила МИД Канады

Киев • УНН

 • 11437 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. Украинка по происхождению Христя Фриланд возглавила министерство иностранных дел Канады. Об этом говорится в сообщении пресс-службы премьер-министра Канады, передает УНН.

Как ранее сообщал УНН, Х.Фриланд, которая покидает пост министра торговли, заменит Стефана Диона, который уходит из политики, чтобы занять дипломатический пост.

Министр иммиграции Джон МакКаллум также уходит из политики и будет послом Канады в Китае.

Также со ссылкой на источники CBC New информировал, что должность еще одной этнической украинки Мэри Энн Мигичук, которая получила в правительстве Дж.Трюдо должность министра занятости, развития трудовых ресурсов и труда, также будет изменена.

Изменения коснутся и других должностей в канадском правительстве и будут объявлены сегодня, пишет издание.

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