Українка витратить виграний в лотерею мільйон на позашляховик

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КИЇВ. 20 травня. УНН. Жителька міста Долина Івано-Франківської області Галина Кориневич 10 березня цього року в 1022-му тиражі “Лото-Забава” виграла 1 мільйон гривень, передає УНН.

19 травня вона приїхала у студію “Лото-Забава”, де їй в прямому ефірі вручили заповітний чек і попросили розповісти, як вдалося стати мільйонером, і як вона розпорядиться виграними грошима.

Переможниця зізналася, що має невеликий досвід гри в лотерею.

“Я захопилася грою у „Лото-Забава“ десь рік тому. Розповіла колегам по роботі, що хочу виграти мільйон. Але, щоб мати шанс — треба спочатку купити лотерейний білет. З того часу я раз у два-три місяці купую білети.

Але регулярно, щотижня, почала їх купувати десь за 3 місяці до виграшу. Діяла за такою схемою: виграю 10 гривень — додаю трохи грошей — і купую черговий білет”, — каже вона.

Кориневич придбала щасливий білет 7 березня.

“Я тоді продавцеві сказала — хочу придбати лотерейний білет і виграти мільйон. Так би мовити — зробити собі подарунок на 8 березня”, — розповіла переможниця.

Так і сталося — білет, придбаний 7 березня, приніс жінці 1 млн грн. Але про виграш новоспечений мільйонер дізналася через два тижні після тиражу.

“Відбулася гра — я її не дивилася. Не пам’ятаю, чому. А коли прийшла до кіоску, де купувала білет, продавець мені сказав — я на вас уже два тижні чекаю”, — згадує Галина.

Переможниця одразу ж повідомила про виграш своєму чоловікові. Він повірив, але не відразу.

“Телефоную чоловікові — Микола, кажу, ти де? А він каже — вдома. Я кажу йому — сядь, якщо стоїш, я виграла мільйон. Він був шокований, заявив мені — ти неправду говориш.

Ми удвох не вірили до того часу, поки не поїхали до Івано-Франківська та не зареєстрували білет”, — розповіла вона.

Плани на грошовий приз подружжя вже склало.

“Ми продали наш старий автомобіль, і хочемо новий — європейський позашляховик — його рекламували по телебаченню. Такий, аби їздити з міста у село”, — розповіла Кориневич, додавши, що не збирається зупинятися на виграші.

“Грати буду, сподіваюся виграти ще. Усім українцям раджу — не бійтесь, купуйте білети, грайте та вигравайте”, — резюмувала переможниця.

До речі, у той самий день, коли Галина завітала до студії за омріяним чеком на 1 мільйон гривень, в Україні з’явився новий, уже 330-й мільйонер “Лото-Забава”.

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