Украинка потратит выигранный в лотерею миллион на внедорожник

19 мая она приехала в студию “Лото-Забава”, где ей в прямом эфире вручили заветный чек и попросили рассказать, как удалось стать миллионером, и как она распорядится выигранными деньгами.

Победительница призналась, что имеет небольшой опыт игры в лотерею.

“Я увлеклась игрой в „Лото-Забава“ где-то год назад. Рассказала коллегам по работе, что хочу выиграть миллион. Но, чтобы иметь шанс — надо сначала купить лотерейный билет. С тех пор я раз в два-три месяца покупаю билеты.

Но регулярно, каждую неделю, начала их покупать где-то за 3 месяца до выигрыша. Действовала по следующей схеме: выиграю 10 гривен — добавляю немного денег — и покупаю очередной билет”, — говорит она.

Кориневич приобрела счастливый билет 7 марта.

“Я тогда продавцу сказала — хочу приобрести лотерейный билет и выиграть миллион. Так сказать — сделать себе подарок на 8 марта”, — рассказала победительница.

Так и произошло — билет, приобретенный 7 марта, принес женщине 1 млн грн. Но о выигрыше новоиспеченный миллионер узнала через две недели после тиража.

“Состоялась игра — я ее не смотрела. Не помню, почему. А когда пришла к киоску, где покупала билет, продавец мне сказал — я вас уже две недели жду”, — вспоминает Галина.

Победительница сразу же сообщила о выигрыше своему мужу. Он поверил, но не сразу.

“Звоню мужу — Николай, говорю, ты где? А он говорит — дома. Я говорю ему — сядь, если стоишь, я выиграла миллион. Он был шокирован, заявил мне — ты неправду говоришь.

Мы вдвоем не верили до тех пор, пока не поехали в Ивано-Франковск и не зарегистрировали билет”, — рассказала она.

Планы на денежный приз супруги уже составили.

“Мы продали наш старый автомобиль, и хотим новый — европейский внедорожник — его рекламировали по телевидению. Такой, чтобы ездить из города в село”, — рассказала Кориневич, добавив, что не собирается останавливаться на выигрыше.

“Играть буду, надеюсь выиграть еще. Всем украинцам советую — не бойтесь, покупайте билеты, играйте и выигрывайте”, - резюмировала победительница.

Кстати, в тот же день, когда Галина пришла в студию за желанным чеком на 1 млн гривен, в Украине появился новый, уже 330-й миллионер “Лото-Забава”.