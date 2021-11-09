Українка виборола "золото" на престижних змаганнях зі стрільби у Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Олімпійська чемпіонка, триразова бронзова призерка Олімпійських ігор з кульової стрільби Олена Костевич стала володаркою золотої медалі на Кубку президента Міжнародної федерації спортивної стрільби (ISSF), що проходив у Вроцлаві (Польща). Про це інформує УНН з посиланням на НОК України.
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Українська спортсменка показала найкращий результат у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 метрів. Костевич здобула перемогу у фіналі над Матільдою Ламоль із Франції, а також випередила китаянку Цзян Сансінь, яка стала бронзовою призеркою.
Підкреслимо, що на новий турнір, який тепер називають неофіційним чемпіонатом світу, було запрошено топ-12 стрільців світового рейтингу у кожній категорії.
Нагадаємо
Костевич була однією із прапороносець на відкритті Олімпіади в Токіо.