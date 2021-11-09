Украинка завоевала "золото" на престижных соревнованиях по стрельбе в Польше

Детали

Украинская спортсменка показала лучший результат в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров. Костевич одержала победу в финале над Матильдой Ламоль из Франции, а также опередила китаянку Цзян Сансинь, которая стала бронзовым призером.

Подчеркнем, что на новый турнир, который называют неофициальным чемпионатом мира, были приглашены топ-12 стрелков мирового рейтинга в каждой категории.

Напомним

Костевич была одной из знаменосец на открытии Олимпиады в Токио.