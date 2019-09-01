Українка виборола медаль етапу Кубку світу з кульової стрільби
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Одна із провідних спортсменок України Олена Костевич завоювала срібло етапу Кубку світу з кульової стрільби, який триває у Ріо-де-Жанейро, повідомляє УНН з посиланням на НОК України.
Підопічна Ігоря Чередінова показала другий результат у стрільбі з пневматичного пістолету на 10 м.
Нагадаємо, що Костевич приносила Україні першу нагороду на Кубку світу в Мюнхені.
Як повідомляв УНН, Костевич відзначилася завойованою медаллю і на ІІ Європейських іграх.