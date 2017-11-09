Українка виборола медаль етапу Кубку Африки з триатлону

Наша землячка пройшла усю дистанцію (1 500 метрів плавання, 40 км на велосипеді і 10 км бігу) за2 години 3 хвилини і 41 секунду – 2 позиція.

Краще за українку впоралася шведка Аманда Бохлін – 2:02,15 год. П'єдестал пошани замкнула чешка Петра Курікова (2:04,58 год).

Нагадаємо, що на етапі Кубку Азії Єлістратовій не було рівних.