Украинка завоевала медаль этапа Кубка Африки по триатлону

Наша землячка прошла всю дистанцию ​​(1500 метров плавания, 40 км на велосипеде и 10 км бега) за2 часа 3 минуты и 41 секунду - 2 позиция.

Лучше украинку справилась шведка Аманда Бохлин - 2: 02,15 ч. Пьедестал почета замкнула чешка Петра Куриков (2: 04,58 ч).

Напомним, что на этапе Кубка Азии Елистратовой не было равных.