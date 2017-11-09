Украинка завоевала медаль этапа Кубка Африки по триатлону
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Уроженка Житомира Юлия Елистратова стала серебряным призером этапа Кубка Африки по триатлону, соревнования которого состоялись в Агидари (Марокко), сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Наша землячка прошла всю дистанцию (1500 метров плавания, 40 км на велосипеде и 10 км бега) за2 часа 3 минуты и 41 секунду - 2 позиция.
Лучше украинку справилась шведка Аманда Бохлин - 2: 02,15 ч. Пьедестал почета замкнула чешка Петра Куриков (2: 04,58 ч).
Напомним, что на этапе Кубка Азии Елистратовой не было равных.