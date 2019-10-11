Українка тріумфувала на Кубку Європи з триатлону
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Провідній українській триатлоністці Юлії Єлістратовій вдалося здобути виграш на етапі Кубку Європи в турецькій Аланії, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію триатлону України.
Минулими вихідними найсильнішій триатлетці України підкорилося унікальне досягнення: Єлістратова не лише захистила свій титул чемпіонки етапу Кубка Європи в Аланії минулого року, а й загалом здобула вже свою третю золоту медаль на цьому старті (2015, 2018, 2019).
Повідомляється, що цього разу українка фінішувала наодинці, випередивши найближчу суперницю на 9 секунд.
Додамо, вже 19 жовтня найсильніша триатлетка нашої держави, а також українці Єгор Мартиненко та Юліан Дем’янов, виступлять на підсумковому етапі Кубка Європи в португальському місті Фуншал.