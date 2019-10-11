Украинка победила на Кубке Европы по триатлону
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Ведущей украинской триатлонистке Юлии Елистратова удалось получить выигрыш на этапе Кубка Европы в турецкой Алании, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию триатлона Украины.
В минувшие выходные сильнейшей триатлетке Украины покорилось уникальное достижение: Елистратова не только защитила свой титул чемпионки этапа Кубка Европы в Алании прошлого года, но и вообще получила уже свою третью золотую медаль на этом старте (2015, 2018, 2019).
Сообщается, что на этот раз украинка финишировала в одиночестве, опередив ближайшую соперницу на 9 секунд.
Добавим, уже 19 октября сильная триатлетка нашего государства, а также украинцы Егор Мартыненко и Юлиан Демьянов, выступят на итоговом этапе Кубка Европы в португальском городе Фуншал.