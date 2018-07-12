Українка стала чемпіонкою світу з метання спису серед 20-річних

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КИЇВ. 12 липня. УНН. 19-річна уродженка міста Ізмаїл Аліна Шух стала чемпіонкою світу U-20 з метання списа. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Федерації легкої атлетики України.

Вже у першій спробі Шух, для якої основною дисципліною є семиборство, окреслила свої медальні наміри, відправивши спис на 53,42 м. У другій і третій українка лише поліпшувала цей результат — 54,53 м і 55,95 м. Саме 55,95 і принесли спортсменці перемогу на чемпіонаті світу U20.

Срібну медаль виграла японка Томока Кувазое (55,66 м), а “бронзову” — американка Дана Бейкер (55,04 м).

Крім того відзначимо виступ нашого Андрія Авраменка. Стрибун у довжину замкнув вісімку найсильніших. У найкращій зі спроб, другій, він показав результат 7,63 м. Чемпіоном світу U20 став японець Юкі Хашіока — єдиний, хто виконав стрибок за 8 метрів (8,03 м).

Як повідомляв УНН, Шух було оголошено кращою легкоатлеткою країни за підсумками березня місяця.

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