Украинка стала чемпионкой мира по метанию копья среди 20-летних

Уже в первой попытке Шух, для которой основной дисциплиной является семиборье, очертила свои медальные намерения, отправив копье на 53,42 м. Во второй и третьей украинка только улучшала этот результат — 54,53 м и 55,95 м. Именно 55,95 и принесли спортсменке победу на чемпионате мира U20.

Серебряную медаль выиграла японка Томоко Кувазое (55,66 м), а “бронзовую” — американка Данная Бейкер (55,04 м).

Кроме того отметим выступление нашего Андрея Авраменко. Прыгун в длину замкнул восьмерку сильнейших. В лучшей из попыток, второй он показал результат 7,63 м. Чемпионом мира U20 стал японец Юки Хашиока — единственный, кто выполнил прыжок за 8 метров (8,03 м).

Как сообщал УНН, Шух было объявлено лучшей легкоатлеткой страны по итогам марта месяца.