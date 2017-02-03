Українка претендує на звання найкращої атлетки Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Українка Аліна Шух увійшла до числа претенденток на звання найкращої легкоатлетки січня в Європі за версією ЄА, передає УНН з посиланням на Facebook організації.
Нагадаємо, що на командному чемпіонаті України у Запоріжжі А.Шух встановила світовий рекорд U20 з п’ятиборства у приміщенні.
Голосування триватиме до 6 лютого. Переможе та спортсменка, яка набере найбільше “лайків” з усіх претендентів під своїм фото на сторінках ЄА у Facebook і Twitter.
Аліна Шух має намір виступити на чемпіонаті Європи у приміщенні (3-5 березня, Белград, Сербія). А найближчим турніром для неї стануть міжнародні змагання з багатоборства у Таллінні 4 лютого.