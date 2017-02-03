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Украинка претендует на звание лучшей атлетки Европы

Киев • УНН

 • 11377 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Украинка Алина Шух вошла в число претенденток на звание лучшей легкоатлетки января в Европе по версии ЕА, передает УНН со ссылкой на Facebook организации.

Украинка претендует на звание лучшей атлетки Европы

Напомним, что на командном чемпионате Украины в Запорожье А.Шух установила мировой рекорд U20 по пятиборью в помещении.

Голосование продлится до 6 февраля. Победит спортсменка, которая наберет больше всего «лайков» из всех претендентов под своим фото на страницах ЕА в Facebook и Twitter.

Алина Шух намерена выступить на чемпионате Европы в помещении (3-5 марта, Белград, Сербия). В ближайшее турниром для нее станут международные соревнования по многоборью в Таллинне 4 февраля.

Украинские Национальные Новости

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