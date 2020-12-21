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Українка перемогла у пісенному конкурсі Тюркбачення-2020

Київ • УНН

 • 18733 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Українка гагаузького походження Наталі Папазоглу перемогла у пісенному конкурсі Тюркбачення-2020. Про це на своїй сторінці у Twitter написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає УНН.

Українка перемогла у пісенному конкурсі Тюркбачення-2020

“Щиро вітаю українку гагаузького походження Наталі Папазоглу із перемогою в престижному у тюркському світі пісенному конкурсі Тюркбачення-2020”, - написав Дмитро Кулеба.

Наталі Папазоглу отримала 226 балів у конкурсі, що проходив у онлайн-форматі через пандемію COVID-19. Пісня “Тернистий шлях” була авторською, її співачка виконувала гагаузькою мовою.

Нагадаємо, військовий оркестр США привітав Україну і виконав "Щедрик" по-американськи.

Довідка. Конкурс пісні "Тюркбачення" - щорічний конкурс сучасної естрадної пісні, в якому можуть брати участь як тюркські країни та регіони, так і будь-які інші країни і регіони, представник якого є тюрком за національністю. Організатором конкурсу виступає телеканал ТMB TV (Тюркське музичне об'єднання), за підтримки Міжнародної організації тюркської культури.

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