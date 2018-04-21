Українка намагалась вивезти до Росії старовинну книгу
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Учора, 20 квітня, в пункті контролю "Харків-пасажирський" під час перевірки поїзду прикордонники Харківського загону спільно з працівниками фіскальної служби виявили книгу, яка можливо становить культурну або історичну цінність. Про це повідомила прес-служба ДПСУ, передає УНН.
Так, у ході прикордонно-митного оформлення поїзду “Харків-Москва”, а саме — огляду вагону, прикордонники звернули увагу на знервованість громадянки України, у зв’язку з чим було прийнято рішення щодо поглибленого огляду речей жінки спільною оглядовою групою. Під час огляду речей було виявлено старовинну книгу “Эпоха Николая” 1910 року, яка можливо становить культурну цінність або історичне значення.
Представниками фіскальної служби на громадянку складено протокол про порушення митних правил, книга вилучена встановленим порядком. Її вартість буде встановлена після здійснення експертної оцінки.
Нагадаємо, прикордонники Білгород-Дністровського загону виявили громадянина Республіки Молдова, який намагався потрапити до України з паспортом свого брата-українця.