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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинка пыталась вывезти в Россию старинную книгу

Киев • УНН

 • 11483 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Вчера, 20 апреля, в пункте контроля "Харьков-пассажирский" во время проверки поезда пограничники Харьковского отряда совместно с работниками фискальной службы обнаружили книгу, которая возможно представляет культурную или историческую ценность. Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ, передает УНН.

Украинка пыталась вывезти в Россию старинную книгу

Так, в ходе погранично-таможенного оформления поезда "Харьков-Москва", а именно - осмотра вагона пограничники обратили внимание на нервозность гражданки Украины, в связи с чем было принято решение об углубленном досмотре вещей женщины общей обзорной группой. При осмотре вещей была обнаружена старинная книга "Эпоха Николая" 1910 года, которая возможно составляет культурную ценность или историческое значение.

Представителями фискальной службы на гражданку составлен протокол о нарушении таможенных правил, книга изъята в установленном порядке. Ее стоимость будет установлена ​​после проведения экспертной оценки.

Напомним, пограничники Белгород-Днестровского отряда обнаружили гражданина Республики Молдова, который пытался попасть в Украину с паспортом своего брата-Украинской.

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