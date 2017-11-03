Українка намагалась провезти з Москви 14 шуб

“Перевіряючи один з вагонів поїзда "Москва-Львів", працівниками пункту пропуску під полицями пасажирського купе виявили 6 сумок, в яких знаходилися 14 шуб з натурального хутра. Намагалася ввезти до України вироби з хутра без відповідного декларування наша співвітчизниця — пасажир цього поїзда,” — повідомили в ДПСУ.

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Наразі шуби, які оцінено у близько 140 тисяч гривень, вилучено встановленим порядком для прийняття відповідного правового рішення.