Українка намагалась провезти з Москви 14 шуб
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Українка намагалась провезти з Москви 14 коштовних хутряних шуб. Товар на українсько-російському кордоні (залізничному пункті контролю “Хутір-Михайлівський”) помітили прикордонники Сумського загону спільно з працівниками митниці, передає УНН з посиланням на прес-службу ДПСУ.
“Перевіряючи один з вагонів поїзда "Москва-Львів", працівниками пункту пропуску під полицями пасажирського купе виявили 6 сумок, в яких знаходилися 14 шуб з натурального хутра. Намагалася ввезти до України вироби з хутра без відповідного декларування наша співвітчизниця — пасажир цього поїзда,” — повідомили в ДПСУ.
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Наразі шуби, які оцінено у близько 140 тисяч гривень, вилучено встановленим порядком для прийняття відповідного правового рішення.