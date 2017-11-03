Украинка пыталась провезти из Москвы 14 шуб

"Проверяя один из вагонов поезда "Москва-Львов", работниками пункта пропуска под полками пассажирского купе обнаружили 6 сумок, в которых находились 14 шуб из натурального меха. Пыталась ввезти в Украину изделия из меха без соответствующего декларирования наша соотечественница - пассажир этого поезда", - сообщили в ГПСУ.

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Сейчас шубы, которые оценены в около 140 тыс. гривен, изъяты в установленном порядке для принятия соответствующего правового решения.