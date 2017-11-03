Украинка пыталась провезти из Москвы 14 шуб

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 1174 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 63465 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 132390 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 108374 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 110866 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 108817 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101460 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106081 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102817 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 147616 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Украинка пыталась провезти из Москвы 14 шуб

Украинка пыталась провезти из Москвы 14 шуб

Киев  •  УНН

 • 22737 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Украинка пыталась провезти из Москвы 14 ценных меховых шуб. Товар на российско-украинской границе (железнодорожном пункте контроля "Хутор Михайловский") заметили пограничники Сумского отряда совместно с работниками таможни, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Проверяя один из вагонов поезда "Москва-Львов", работниками пункта пропуска под полками пассажирского купе обнаружили 6 сумок, в которых находились 14 шуб из натурального меха. Пыталась ввезти в Украину изделия из меха без соответствующего декларирования наша соотечественница - пассажир этого поезда", - сообщили в ГПСУ.

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Сейчас шубы, которые оценены в около 140 тыс. гривен, изъяты в установленном порядке для принятия соответствующего правового решения.

Украинские Национальные Новости

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