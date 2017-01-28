Українка М.Костюк перемогла в юніорському Australian Open

Як повідомили у прес-службі, українка здобула перемогу, перегравши у фіналі першу "сіяну" ракетку, швейцарку Ребеку Масарову з результатом 2:1 (7:5;1:6;6:4).

Раніше, українка Марта Костюк пробилась у фінал юніорських змагань Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу, перегравши у півфіналі росіянку Олену Рибакіну з результатом 2:0 (6:1;7:5).