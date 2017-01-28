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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинка М.Костюк победила в юниорском Australian Open

Украинка М.Костюк победила в юниорском Australian Open

Киев • УНН

 • 16886 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. Украинская теннисистка Марта Костюк победила в юниорском турнире Открытого чемпионата Австралии по теннису, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НОК.

Как сообщили в пресс-службе, украинка победила обыграв в финале первую "сеянную" ракетку, швейцарку Ребекку Масарову с результатом 2:1 (7:5, 1:6, 6:4).

Ранее, украинка Марта Костюк пробилась в финал юниорских соревнований Открытого чемпионата Австралии по теннису, обыграв в полуфинале россиянку Елену Рыбакину с результатом 2:0 (6:1, 7:5).

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