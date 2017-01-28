Украинка М.Костюк победила в юниорском Australian Open
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Украинская теннисистка Марта Костюк победила в юниорском турнире Открытого чемпионата Австралии по теннису, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НОК.
Как сообщили в пресс-службе, украинка победила обыграв в финале первую "сеянную" ракетку, швейцарку Ребекку Масарову с результатом 2:1 (7:5, 1:6, 6:4).
Ранее, украинка Марта Костюк пробилась в финал юниорских соревнований Открытого чемпионата Австралии по теннису, обыграв в полуфинале россиянку Елену Рыбакину с результатом 2:0 (6:1, 7:5).