Українка Д.Ястремська виграла перший матч в кар'єрі на турнірах WTA
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Українська 16-річна тенісистка Даяна Ястремська здобула свою першу перемогу в основній сітці турніру WTA, відразу обігравши сіяну спортсменку, повідомляє УНН з посиланням на Тенісний портал України.
У матчі першого раунду “TEB BNP Paribas Instanbul Cup” в Стамбулі, 16-річна одеситка обіграла екс-тенісистку першої десятки Андреа Петкович з Німеччини, посіяну на турнірі під 8 номером — 3:6, 6:0, 6:3.
У вирішальній партії українка поступалася 0:2, відіграла кілька брейкпойнтів в третьому геймі і переламала хід боротьби.
Подаючи на матч, Д.Ястремська зуміла відігратися з рахунку 15:40 і реалізувала перевагу з першого ж матчболу.
Повідомляється, що поєдинок тривав 2 години 4 хвилини. На рахунку одеситки 3 ейси і 4 подвійні помилки.
Примітно, що українська тенісистка відіграла 12 брейкпойнтів з 16.
Варто відзначити, що наступна суперниця 16-річної тенісистки визначиться в поєдинку між росіянкою Ганною Калинською і представницею Тайваню Кайчжень Чжан.
Додамо, що під першим номером на змаганнях у Стамбулі посіяна Еліна Світоліна, яка розпочне турнір матчем з 210 ракеткою світу Вікторією Каменською з Росії. Окрім того, ще одна українка Катерина Козлова зустрічатиметься із 6-ю сіяною бельгійкою Елізою Мертенс.