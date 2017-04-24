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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 36783 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101192 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 154042 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115448 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115937 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112219 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104065 просмотра

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11 марта, 06:59 • 103507 просмотра

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Украинка Д.Ястремська выиграла первый матч в карьере на турнирах WTA

Украинка Д.Ястремська выиграла первый матч в карьере на турнирах WTA

Киев  •  УНН

 • 17567 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Украинская 16-летняя теннисистка Даяна Ястремская одержала свою первую победу в основной сетке турнира WTA, сразу обыграв сеяной спортсменку, сообщает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.

В матче первого раунда "TEB BNP Paribas Instanbul Cup" в Стамбуле, 16-летняя одесситка обыграла экс-теннисистку первой десятки Андреа Петкович из Германии, посеянной на турнире под 8 номером - 3: 6, 6: 0, 6: 3.

В решающей партии украинка уступала 0: 2, сыграла несколько брейкпойнтив в третьем гейме и переломила ход борьбы.

Подавая на матч Д.Ястремська сумела отыграться со счета 15:40 и реализовала преимущество с первого же матчбола.

Сообщается, что поединок длился 2:00 4 минуты. На счету одесситки 3 эйса и 4 двойные ошибки.
Примечательно, что украинская теннисистка сыграла 12 брейкпойнтив с 16.

Стоит отметить, что следующая соперница 16-летней теннисистки определится в поединке между россиянкой Анной Калинской и представительницей Тайваня Кайчжень Чжан.

Добавим, что под первым номером на соревнованиях в Стамбуле посеянная Элина Свитолина, которая начнет турнир матчем с 210 ракеткой мира Викторией Каменской из России. Кроме того, еще одна украинка Екатерина Козлова встречаться с 6-й сеяной бельгийкой Элизой Мартинес.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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