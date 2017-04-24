Украинка Д.Ястремська выиграла первый матч в карьере на турнирах WTA

В матче первого раунда "TEB BNP Paribas Instanbul Cup" в Стамбуле, 16-летняя одесситка обыграла экс-теннисистку первой десятки Андреа Петкович из Германии, посеянной на турнире под 8 номером - 3: 6, 6: 0, 6: 3.

В решающей партии украинка уступала 0: 2, сыграла несколько брейкпойнтив в третьем гейме и переломила ход борьбы.

Подавая на матч Д.Ястремська сумела отыграться со счета 15:40 и реализовала преимущество с первого же матчбола.

Сообщается, что поединок длился 2:00 4 минуты. На счету одесситки 3 эйса и 4 двойные ошибки.

Примечательно, что украинская теннисистка сыграла 12 брейкпойнтив с 16.

Стоит отметить, что следующая соперница 16-летней теннисистки определится в поединке между россиянкой Анной Калинской и представительницей Тайваня Кайчжень Чжан.

Добавим, что под первым номером на соревнованиях в Стамбуле посеянная Элина Свитолина, которая начнет турнир матчем с 210 ракеткой мира Викторией Каменской из России. Кроме того, еще одна украинка Екатерина Козлова встречаться с 6-й сеяной бельгийкой Элизой Мартинес.