Українка Білодід здобула дебютну перемогу на Гран-Прі з дзюдо

Свою першу золоту нагороду на турнірі серії Grand Prix 17-річна киянка виборола у наднапруженій боротьбі, на п'ятій хвилині додаткового часу з казахською спортсменкою монгольського походження Отгонцецег Галбадрах - бронзовою призеркою чемпіонату світу в Будапешті та Олімпійських ігор в Ріо.

Таким чином, Дар'я взяла реванш за поразку на чемпіонаті світу у Будапешті і стала володаркою золотої медалі.

Зауважимо, що для юної спортсменки це перша нагорода на подібних змаганнях.

Як повідомляв УНН, Білодід виборювала звання чемпіонки Європи.