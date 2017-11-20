Українка Білодід здобула дебютну перемогу на Гран-Прі з дзюдо
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід здобула медаль найвищого ґатунку на турнірі серії Гран-Прі в нідерландській Гаазі, повідомляє УНН з посиланням на НОК України.
Свою першу золоту нагороду на турнірі серії Grand Prix 17-річна киянка виборола у наднапруженій боротьбі, на п'ятій хвилині додаткового часу з казахською спортсменкою монгольського походження Отгонцецег Галбадрах - бронзовою призеркою чемпіонату світу в Будапешті та Олімпійських ігор в Ріо.
Таким чином, Дар'я взяла реванш за поразку на чемпіонаті світу у Будапешті і стала володаркою золотої медалі.
Зауважимо, що для юної спортсменки це перша нагорода на подібних змаганнях.
Як повідомляв УНН, Білодід виборювала звання чемпіонки Європи.