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США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 1141 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
17:15 • 27965 просмотра

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 55395 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 74805 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 81175 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

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Украинка Билодид получила дебютную победу на Гран-При по дзюдо

Украинка Билодид получила дебютную победу на Гран-При по дзюдо

Киев  •  УНН

 • 18225 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Украинская дзюдоистка Дарья Билодид получила медаль высшей пробы на турнире серии Гран-При в нидерландской Гааге, сообщает УНН со ссылкой на НОК Украины.

Свою первую золотую награду на турнире серии Grand Prix 17-летняя киевлянка получила в сверхнапряженной борьбе, на пятой минуте дополнительного времени с казахской спортсменкой монгольского происхождения Отгонцецег Галбадрах - бронзовым призером чемпионата мира в Будапеште и Олимпийских игр в Рио.

Таким образом, Дарья взяла реванш за поражение на чемпионате мира в Будапеште и стала обладательницей золотой медали.

Заметим, что для юной спортсменки это первая награда на подобных соревнованиях.

Как сообщал УНН, Билодид боролась звание чемпионки Европы.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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