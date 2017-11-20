Украинка Билодид получила дебютную победу на Гран-При по дзюдо
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Украинская дзюдоистка Дарья Билодид получила медаль высшей пробы на турнире серии Гран-При в нидерландской Гааге, сообщает УНН со ссылкой на НОК Украины.
Свою первую золотую награду на турнире серии Grand Prix 17-летняя киевлянка получила в сверхнапряженной борьбе, на пятой минуте дополнительного времени с казахской спортсменкой монгольского происхождения Отгонцецег Галбадрах - бронзовым призером чемпионата мира в Будапеште и Олимпийских игр в Рио.
Таким образом, Дарья взяла реванш за поражение на чемпионате мира в Будапеште и стала обладательницей золотой медали.
Заметим, что для юной спортсменки это первая награда на подобных соревнованиях.
Как сообщал УНН, Билодид боролась звание чемпионки Европы.