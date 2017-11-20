Украинка Билодид получила дебютную победу на Гран-При по дзюдо

Свою первую золотую награду на турнире серии Grand Prix 17-летняя киевлянка получила в сверхнапряженной борьбе, на пятой минуте дополнительного времени с казахской спортсменкой монгольского происхождения Отгонцецег Галбадрах - бронзовым призером чемпионата мира в Будапеште и Олимпийских игр в Рио.

Таким образом, Дарья взяла реванш за поражение на чемпионате мира в Будапеште и стала обладательницей золотой медали.

Заметим, что для юной спортсменки это первая награда на подобных соревнованиях.

Как сообщал УНН, Билодид боролась звание чемпионки Европы.