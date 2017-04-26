Україні та Білорусі треба припинити виясняти відносини, пов’язані зі зброєю - О.Лукашенко

"Петро Олексійович і весь український народ знають нашу підтримку. Мир, мир і тільки мир. Українці ніколи для білорусів не були чужими людьми. Подобається комусь чи не подобається, але ми рідні люди. Хто нас може розділити? Ніхто… Ми будемо працювати тільки на благо миру, у нас немає іншої мети. І це не тільки моя позиція, це позиція всього українського народу. Нам якомога швидше потрібно припинити виясняти відносини зі зброєю, дивитися з острахом один на одного", - зазначив О.Лукашенко.

Нагадаємо, О.Лукашенко запевнив у недопущенні втягнення Білорусі у війну проти України.

Як повідомляв УНН, президент Білорусі Олександр Лукашенко 21 березня заявив про затримання в Білорусі бойовиків, які тренувались в Україні.