Украине и Беларуси надо прекратить выяснять отношения, связанные с оружием - А.Лукашенко
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, что Украине и Беларуси нужно перестать выяснять отношения, связанные с оружием и смотреть со страхом друг на друга. Об этом он заявил во время почтения памяти погибших в Чернобыльской катастрофе на ЧАЭС с Президентом Украины Петром Порошенко, передает корреспондент УНН.
"Петр Алексеевич и весь украинский народ знают нашу поддержку. Мир, мир и только мир. Украинцы никогда для белорусов ни были чужими людьми. Нравится кому-то или не нравится, но мы родные люди. Кто нас может разделить? Никто ... Мы будем работать только на благо мира, у нас нет другой цели. И это не только моя позиция, это позиция всего украинского народа. Нам как можно скорее нужно прекратить выяснять отношения с оружием, смотреть со страхом друг на друга", - отметил А.Лукашенко.
Напомним, А.Лукашенко заверил в недопущении втягивания Беларуси в войну против Украины.
Как сообщал УНН, президент Беларуси Александр Лукашенко 21 марта заявил о задержании в Беларуси боевиков, которые тренировались в Украине.