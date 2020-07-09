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Україні потрібно 150 млн грн на встановлення камер та тепловізорів для захисту лісів від пожеж – Геращенко

Україні потрібно 150 млн грн на встановлення камер та тепловізорів для захисту лісів від пожеж – Геращенко

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 липня. УНН. На території України потрібно закупити та встановити 200 камер та тепловізорів вартістю 150 млн гривень для захисту лісів від пожеж та підпалів. Про це в ефірі телеканалу Zik заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає УНН.

“В цьому році у нас незвичні кліматичні умови і ті пожежі, які були у березні й квітні місяці, вони були спровоковані тим, що була безсніжна зима, і дуже велика температура повітря, і палило сонце. Щодо висновків, які ми зробили після Житомирських та Чорнобильських пожеж — ми запропонували вже колишньому керівнику Державного лісового агентства встановити по всій країні на території своїх господарств відеокамери та тепловізори на високих баштах, які можуть контролювати факт такої пожежі. Один такий прилад поставили в Чорнобильській зоны. На величезній антені, на висоті 180 метрів, стоїть тепловізор та відеокамера вже місяць, які фіксують у радіусі 10 км будь-яку пожежу”, — зазначив він.

Так, за його словами, пожежники можуть виїжджати, коли палають лише декілька десятків або сотень квадратних метрів.

“Для того, щоб покрити всю територію України потрібно лише 200 таких камер, коштують такі камери 25 тисяч євро, 200 камер — це 5 мільйонів євро або 150 млн гривень. А тепер питання. Знаєте скільки ми витратили на лыквыдацыю пожеж у Чорнобильській зоні? 150 млн гривень за тиждень: тисячі вильотыв літаків, тисячі тонн пального, з усієї країни збирали пожежників. Можна спокійно за один рік поставити 200 камер на висоті 50-70 метрів на вишках”, — додав Геращенко.

Нагадаємо, станом на 7:00 9 липня продовжується гасіння окремих осередків на лісовій пожежі на Луганщині, підтверджено загибель 5 осіб, 34 осіб було госпіталізовано.

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