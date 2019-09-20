Україні потрібна стратегія зі штучного інтелекту, щоб боротися з корупцією - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Україні потрібна стратегія зі штучного інтелекту, щоб вирішувати питання корупції. Про це повідомив сьогодні під час Open Data Forum віце-голова експертної групи Європейської Комісії з питань штучного інтелекту, президент Європейської асоціації штучного інтелекту професор Баррі О’Салліван, передає кореспондент УНН.
“Україні потрібна стратегія зі штучного інтелекту. Тому що з таким добре розвиненим середовищем із відкритими даними ви просто є ідеальним місцем для найкращих рішень у сфері штучного інтелекту, в розробці нових технологій, що можуть вирішувати питання корупції”, — сказав професор.
Нагадаємо, Україна за три роки має увійти у ТОП-3 країн у сфері відкритих даних у світі.