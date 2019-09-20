Украине нужна стратегия по искусственному интеллекту, чтобы бороться с коррупцией - эксперт

“Украине нужна стратегия по искусственному интеллекту. Потому что с такой хорошо развитой средой с открытыми данными вы просто являетесь идеальным местом для лучших решений в области искусственного интеллекта, разработки новых технологий, которые могут решать вопрос коррупции”, — сказал профессор.

Напомним, Украина за три года должна войти в ТОП-3 стран в сфере открытых данных в мире.