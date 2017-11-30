Україні потрібен біометричний контроль на кордоні з РФ - Клімкін

"У нас є план запровадження візового режиму, але я завжди вважав, що звичайні візи, якщо їх просто у паспорт ставити, вони нас з Росії не витурять. Нам потрібні, по-перше, біометричний контроль на кордоні, по-друге, контроль за всіма, хто в’їжджає з Росії, як це є в інших країнах, приміром, в Ізраїлі. Далі, якщо цього буде недостатньо, запровадити не просто візу, а біометричну візу. Тоді вже чітко буде відомо – хто, де і коли. І тоді будемо контролювати всіх тих, хто заїжджає до нас", – сказав він.

Водночас, на думку міністра, припинення дипломатичних відносин з Росією може зменшити захист українців, які зараз живуть і працюють в РФ.

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За його словами, зараз в України немає дипломатичних відносин з Росією, окрім спілкування щодо звільнення політв’язнів та під час зустрічей у "нормандському форматі".

"Більше за визначенням ніяких тем, навіть на міжнародних майданчиках у нас нема. Ну які у нас теми можуть бути з агресором? Послів у нас нема. Які дипломатичні відносини? Це просто якась рамка для того, щоб турбуватися про наших громадян", – заявив П.Клімкін.