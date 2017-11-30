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Украине нужен биометрический контроль на границе с РФ - Климкин

Украине нужен биометрический контроль на границе с РФ - Климкин

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 ноября. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает возможным введение биометрического контроля на границе Украины с Россией. Об этом он заявил во время визита в Ивано-Франковск, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

"У нас есть план введения визового режима, но я всегда считал, что обычные визы, если их просто в паспорт ставить, они нас из России не выгонят. Нам нужен, во-первых, биометрический контроль на границе, во-вторых, контроль за всеми, кто въезжает из России, как это есть в других странах, например, в Израиле. Далее, если этого будет недостаточно, ввести не просто визу, а биометрическую визу. Тогда уже четко будет известно - кто, где и когда. И тогда будем контролировать всех тех, кто заезжает к нам", - сказал он.

В то же время, по мнению министра, прекращение дипломатических отношений с Россией может уменьшить защиту украинцев, которые сейчас живут и работают в РФ.

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По его словам, сейчас в Украине нет дипломатических отношений с Россией, кроме общения по освобождению политзаключенных и во время встреч в "нормандском формате".

"Больше, за определением никаких тем, даже на международных площадках у нас нет. Ну какие у нас темы могут быть с агрессором? Послов у нас нет. Какие дипломатические отношения? Это просто какая-то рамка для того, чтобы беспокоиться о наших гражданах", - заявил П.Климкин.

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