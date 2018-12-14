Україні отримає 35 млн євро на протидію та адаптацію до зміни клімату
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. У рамках Міжнародної кліматичної ініціативи Федеральне міністерство Німеччини із питань довкілля, збереження природи та радіаційної безпеки погодило із Міністерством екології та природних ресурсів України надання допомоги на 35 мільйонів євро за 4 пріоритетними напрямками. Про це повідомив міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак, передає УНН із посиланням на прес-службу відомства.
“Мінприроди успішно завершило перемовний процес із Федеральним міністерством Німеччини щодо надання допомоги в розмірі 35 мільйонів євро. Це велике досягнення та виклик для усієї екологічної спільноти України, що спрямує економіку до зеленого зростання”, - зазначив Остап Семерак.
Як відзначили у прес-службі, проекти, які будуть фінансуватися, мають орієнтуватися на виконання Паризької угоди, національно визначених внесків, включати аспект міжнародної співпраці у контексті протидії зміні клімату в акваторії Чорного моря та сприяти розвитку відновлюваної енергетики, в тому числі - використання енергії біомаси на заміну викопним джерелам енергії.
"Головний фокус подальшої співпраці полягає у впровадженні національно визначених внесків відповідно до Паризької Угоди 2015 року та положень Стратегічного плану із імплементації Міжнародної конвенції з біорізноманіття. У цьому зв'язку завданням є системніший підход до індивідуальних проектів фінансування для бізнесу та громадського сектору таким чином, аби один проект підсилював вплив іншого", - йдеться у повідомленні.
Вже розпочато збір проектних пропозицій відповідно до зазначених пріоритетів, повідомили у відомстві.
Нагадаємо, Україна покращила показники в рейтингу протидії зміни клімату.
Довідка: Двостороння співпраця між Україною та Німеччиною у рамках Міжнародної кліматичної ініціативи розпочалася у 2008 році. За цей час Україна стала одним із ключових партнерів Ініціативи, розпочавши 14 проектів, 10 із них загальним бюджетом 19 млн євро вже успішно завершені.