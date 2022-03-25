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Україні необхідний повномасштабний обмін розвідданими, важкі озброєння на закрите небо – ОП

Київ • УНН

 • 76798 перегляди

КИЇВ. 25 березня. УНН. Щоб вистояти, Україні необхідно отримати повномасштабний обмін розвідданими в реальному часі, важкі озброєння та закрите небо. Про це заявив очільник Офісу Президента України Андрій Єрмак у відеозверненні в п’ятницю, пише УНН.

Україні необхідний повномасштабний обмін розвідданими, важкі озброєння на закрите небо – ОП

Цитата

“Щоб вистояти, нам потрібні дуже конкретні речі. По-перше, повномасштабний обмін розвідданими в реальному часі. По-друге, важкі озброєння. Нам потрібен повноцінний ленд-ліз. По-третє, нам необхідно закрити небо. Або літаки для України, або повітряна поліція, яка забезпечить захист цивільної інфраструктури. Або далекобійні систем ППО. Варіанти є. на жаль поки немає політичної волі”, - сказав Єрмак.

Деталі

З його слів, по війні, Україну не влаштує жодна конфігурація, що ставить під загрозу суверенітет та територіальну цілісність держави.

Україну також не влаштує компроміс на російських умовах.

“Жертва агресії не має платити за мир. Час платити агресору. Ми закликаємо до посилення режиму санкцій. До ембарго на російські енергоносії”, - додав він.

Нагадаємо

Напередодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба роз'яснив країнам ЄС, що означає платити путіну рублями за нафту і газ.

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