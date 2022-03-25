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Украине необходим полномасштабный обмен разведданными, тяжелые вооружения на закрытое небо - ОП

Киев • УНН

 • 76798 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Чтобы выстоять, Украине необходимо получить полномасштабный обмен разведданными в реальном времени, тяжелые вооружения и закрытое небо. Об этом заявил глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак в видеообращении в пятницу, пишет УНН.

Украине необходим полномасштабный обмен разведданными, тяжелые вооружения на закрытое небо - ОП

Цитата

“Чтобы выстоять, нам нужны очень конкретные вещи. Во-первых, полномасштабный обмен разведданными в реальном времени. Во-вторых, тяжелые вооружения. Нам нужен полноценный ленд-лиз. В-третьих, нам необходимо закрыть небо. Или самолеты для Украины, или воздушная полиция, которая обеспечит защиту гражданской инфраструктуры. Или дальнобойные систем ПВО. К сожалению пока нет политической воли", - сказал Ермак.

Детали

С его слов, по войне, Украину не устроит ни одна конфигурация, что ставит под угрозу суверенитет и территориальную целостность государства.

Украину также не устроит компромисс на российских условиях.

"Жертва агрессии не должна платить за мир. Время платить агрессору. Мы призываем к ужесточению режима санкций. До эмбарго на российские энергоносители", - добавил он.

Напомним

Накануне министр иностранных дел Дмитрий Кулеба разъяснил странам ЕС, что означает платить путину рублями за нефть и газ.

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