Україні не вистачило 0,1 секунди до медалі на старті ЧС з літнього біатлону
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Збірна України в драматичній фінішній розв’язці зупинилася в миті від п’єдесталу пошани в змішаній естафеті літнього чемпіонату світу в чеському місті Нове-Мєсто, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію біатлону України.
Віта Семеренко свій традиційний стартовий етап пройшла впевнено, фінішувавши другою слідом за лідером чеської збірної Веронікою Вітковою, відставши від першої позиції всього на три секунди. При цьому і Віта, і Виткова вогневі рубежі пройшли бездоганно.
Валя Семеренко, яка прийняла естафету у сестри, також на стрільбищі обійшлася без запасних патронів. Однак на трасі значно поступалася у швидкості, що вилилося в четверту позицію і 1:23 хв відставання від лідерів.
Артем Прима, який стартував першим з наших чоловіків, на вогневих рубежах змусив похвилюватися, обидва рази використавши повний боєкомплект запасних патронів. Дмитро Підручний, на якого звалили тягар фінішера, в першу чергу, мав побороти свою стрілянину. Однак йому це не вдалося. Якщо у положенні лежачи Підручний обмежився одним запасним патроном, то в стійці “настріляв” на коло штрафу.
На фінішній прямій він відіграв трохи більше 30 секунд відставання від знесиленого поляка, і на фінішну лінію прийшов врівень з ним. В результаті сусідські збірні розділили непомітні 0,1 секунди — на жаль, на користь поляків.
Відзначимо, що “золото” дісталося Росії, а “срібло” — Чехії.
Додамо також, вже завтра Нове-Мєсто пройдуть чотири спринтерські гонки.