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Україні не вистачило 0,1 секунди до медалі на старті ЧС з літнього біатлону

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. Збірна України в драматичній фінішній розв’язці зупинилася в миті від п’єдесталу пошани в змішаній естафеті літнього чемпіонату світу в чеському місті Нове-Мєсто, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію біатлону України.

Україні не вистачило 0,1 секунди до медалі на старті ЧС з літнього біатлону

Віта Семеренко свій традиційний стартовий етап пройшла впевнено, фінішувавши другою слідом за лідером чеської збірної Веронікою Вітковою, відставши від першої позиції всього на три секунди. При цьому і Віта, і Виткова вогневі рубежі пройшли бездоганно.

Валя Семеренко, яка прийняла естафету у сестри, також на стрільбищі обійшлася без запасних патронів. Однак на трасі значно поступалася у швидкості, що вилилося в четверту позицію і 1:23 хв відставання від лідерів.

Артем Прима, який стартував першим з наших чоловіків, на вогневих рубежах змусив похвилюватися, обидва рази використавши повний боєкомплект запасних патронів. Дмитро Підручний, на якого звалили тягар фінішера, в першу чергу, мав побороти свою стрілянину. Однак йому це не вдалося. Якщо у положенні лежачи Підручний обмежився одним запасним патроном, то в стійці “настріляв” на коло штрафу.

На фінішній прямій він відіграв трохи більше 30 секунд відставання від знесиленого поляка, і на фінішну лінію прийшов врівень з ним. В результаті сусідські збірні розділили непомітні 0,1 секунди — на жаль, на користь поляків.

Відзначимо, що “золото” дісталося Росії, а “срібло” — Чехії.

Додамо також, вже завтра Нове-Мєсто пройдуть чотири спринтерські гонки.

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