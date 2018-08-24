Украине не хватило 0,1 секунды до медали на старте ЧМ по летнему биатлону
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Сборная Украины в драматической финишной развязке остановилась в моменте от пьедестала почета в смешанной эстафете летнего чемпионата мира в чешском городе Нове-Место, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию биатлона Украины.
Вита Семеренко свой традиционный стартовый этап прошла уверенно, финишировав второй вслед за лидером чешской сборной Виткова, отстав от первой позиции всего на три секунды. При этом и Вита, и Виткова огневые рубежи прошли безупречно.
Валя Семеренко, которая приняла эстафету у сестры, а также на стрельбище обошлась без запасных патронов. Однако на трассе значительно уступала в скорости, что вылилось в четвертую позицию и 1:23 мин отставание от лидеров.
Артем Прима, который стартовал первым из наших мужчин, на огневых рубежах заставил поволноваться, оба раза использовав полный боекомплект запасных патронов. Дмитрий Подручный, на которого свалили бремя финишера, в первую очередь, должен побороть свою стрельбу. Однако ему это не удалось. Если в положении лежа Подручный ограничился одним запасным патроном, то в стойке “настрелял” на круг штрафа.
На финишной прямой он сыграл чуть больше 30 секунд отставания от ослабевшего поляка, и на финишную линию пришел вровень с ним. В результате соседские сборные разделили незаметны 0,1 секунды — увы, в пользу поляков.
Отметим, что “золото” досталось России, а “серебро” — Чехии.
Добавим также, уже завтра Нове-Место пройдут четыре спринтерские гонки.