Україні не потрібна американська система ПРО, їй потрібна власна - Кулеба

Цитата

“Я дуже хочу щоб ми не займались демотивацією себе і своєї країни. Звісно можна сказати, що Джавелін — це засіб психологічного стримування. Але у разі, якщо російські танки попруть вперед, зупиняти ми їх будемо саме Джавелінами”, — зазначив міністр.

“По-друге, нам не потрібна американська система ПРО, нам потрібна українська система ПРО. І ця технологія може прийти не обов’язково зі США. Є інші країни, які володють нею, і ми ведемо перемовини про доступ до неї”, — підкреслив він.

Деталі

Зі слів Кулеби, протиповітряна і протиракетна оборона — це зараз ключові “дірки”, які потрібно заповнювати, і МЗС наразі над цим активно працює.

Додамо

Міністр оборони України Андрій Таран напередодні зустрівся із делегацією Конгресу Сполучених Штатів Америки.

Під час розмови представниками американської делегації особливо відзначалася важливість надання допомоги Україні в розбудові її протиповітряного та протиракетного потенціалу.

Що було раніше

У серпні віцепрем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков повідомив, що Україна зацікавлена у розширенні безпекового пакету США для України, зокрема за рахунок розгортання сил ППО.