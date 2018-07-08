Українець зі світовим рекордом здобув "золото" юніорського ЧЄ з легкої атлетики
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Третій день чемпіонату Європи U18 з легкої атлетики у Дьйорі (Угорщина) приніс Україні ще дві медалі і найкраще світове досягнення серед юнаків, інформує УНН з посиланням на Федерацію легкої атлетики України.
Михайло Кохан у першій спробі відправив молот, як з’ясувалося згодом, на недосяжні для решти суперників 83,74 метри. У другій – на 86,60 метрів, а у третій і взагалі на 87,00 метрів. За цю позначку, крім Кохана, молот метав лише угорець Бенце Халас. Сталося це 31 травня 2014 року у Баку, коли він показав 87,16 м.
У заключній спробі Кохан метнув снаряд на 87,82 метри і до "золота" юнацького чемпіонату Європи додав найкраще досягнення у світі.
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"Я на сьомому небі від щастя! Я так наполегливо працював задля того, щоб встановити світовий рекорд, і мені це вдалося. Попереду у мене юніорський чемпіонат світу і юнацькі Олімпійські ігри" - розповів Кохан.
Крім того, до шістки найсильніших увійшов ще один українець. Богдан Потрус спробою на 74,86 метрів забезпечив собі п’яте місце.
Додамо, що український стрибун у висоту Олег Дорощук і британець Домінік Огбече розіграли "золоту" і срібну медалі. Українець з другої спроби подолав 2,13 метрів і виграв "срібло", а Огбече з 2,16 метрами став чемпіоном Європи U18. Третім був Нікола Мужановіч з Сербії (2,10 м).