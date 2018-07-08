Украинец с мировым рекордом завоевал "золото" юниорского ЧЕ по легкой атлетике

Михаил Кохан в первой попытке отправил молот, как выяснилось впоследствии, на недосягаемые для остальных соперников 83,74 метра. Во второй - на 86,60 метров, а в третьей и вообще на 87,00 метров. Этой отметки, кроме Кохана, молот метал только венгр Бенце Халас. Произошло это 31 мая 2014 года в Баку, когда он показал 87,16 м.

В заключительной попытке Кохан метнул снаряд на 87,82 метра и к "золоту" юношеского чемпионата Европы добавил лучшее достижение в мире.

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"Я на седьмом небе от счастья! Я так упорно работал для того, чтобы установить мировой рекорд, и мне это удалось. Впереди у меня юниорский чемпионат мира и юношеские Олимпийские игры", - рассказал Кохан.

Кроме того, в шестерку сильнейших вошел еще один украинец. Богдан Потрус попыткой на 74,86 метров обеспечил себе пятое место.

Добавим, что украинский прыгун в высоту Олег Дорощук и британец Доминик Огбече разыграли "золотую" и серебряную медали. Украинец со второй попытки преодолел 2,13 метров и выиграл "серебро", а Огбече с 2,16 метрами стал чемпионом Европы U18. Третьим был Никола Мужанович из Сербии (2,10 м).