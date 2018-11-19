Українець завоював нагороду на Континентальному кубку з лижних гонок
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Представник України з лижного спорту Олексій Красовський у класичній гонці на перших у цьому сезоні змаганнях на снігу, що проходили в Фінляндії завершив гонку на п’єдесталі пошани, повідомляє УНН із посиланням на Федерацію лижного спорту України.
Показник українця за очками на гонці протяжністю 15 км склав 64,98 — третє місце, одразу після лижників з Фінляндії та Казахстану.
Андрій Орлик у цій дисципліні фінішував 7-м, Ян Коструба — 14. Загалом у гонці боролися за медалі 30-ть чоловік.
Серед дівчат Валентина Камінська фінішувала 6-ю, Тетяна Антипенко — 10, Юлія Кроль — 16, а Вікторія Олех — 18.
Крім гонки класичним стилем, спортсмени змагалися в гонці вільним стилем та спринті. Валентина Камінська показала 8 результат, а Вікторія Олех — 22. Кількість учасниць — 30.
Додамо, що у спринті серед чоловіків найкращий результат показав Олексій Красовський, фінішувавши 11, Ян Коструба отримав 13 результат, а Андрій Орлик — 17. Серед жінок Юлія Кроль фінішувала 6, Тетяна Антипенко та Валентина Камінська — 12 та 13 відповідно.