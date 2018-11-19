Українець завоював нагороду на Континентальному кубку з лижних гонок

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Представник України з лижного спорту Олексій Красовський у класичній гонці на перших у цьому сезоні змаганнях на снігу, що проходили в Фінляндії завершив гонку на п’єдесталі пошани, повідомляє УНН із посиланням на Федерацію лижного спорту України.