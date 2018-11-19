Украинец завоевал награду на Континентальном кубке по лыжным гонкам
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Представитель Украины по лыжному спорту Алексей Красовский в классической гонке на первых в этом сезоне соревнованиях на снегу, проходивших в Финляндии завершил гонку на пьедестале почета, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию лыжного спорта Украины.
Показатель Украинская по очкам на гонке протяженностью 15 км составил 64,98 — третье место, сразу после лыжников из Финляндии и Казахстана.
Андрей Орлик в этой дисциплине финишировал 7-м, Ян Коструба — 14. Всего в гонке боролись за медали 30-ти человек.
Среди девушек Валентина Каминская финишировала 6-й, Татьяна Антипенко — 10, Юлия Кроль — 16, а Виктория Олех — 18.
Кроме гонки классическим стилем, спортсмены соревновались в гонке свободным стилем и спринте. Валентина Каминская показала 8 результат, а Виктория Олех — 22. Количество участников — 30.
Добавим, что в спринте среди мужчин лучший результат показал Алексей Красовский, финишировав 11 Ян Коструба получил 13 результат, а Андрей Орлик — 17. Среди женщин Юлия Кроль финишировала 6, Татьяна Антипенко и Валентина Каминская — 12 и 13 соответственно.