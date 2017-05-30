Українець загинув внаслідок урагану в Підмосков'ї - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. У результаті урагану, який обрушився у понеділок на Москву та Підмосков’є, загинув громадянин України. Про це в коментарі УНН повідомив офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.
“За інформацією Міністерства надзвичайних ситуацій Росії, 29 травня 2017 року в результаті урагану в московському регіоні міста Красногорськ загинув громадянин України”, — повідомив В.Кирилич.
Також він повідомив, що тіло перебуває в бюро судово-медичної експертизи при Красногорській лікарні. За цим фактом слідчим відділом слідчого комітету РФ по місту Красногорськ проводиться слідство.
Нагадаємо, у понеділок на Москву обрушився шквалистий вітер з поривами до 28 м/с і злива, кількість постраждалих в Москві перевищила 100 осіб.
Як повідомляв УНН, внаслідок урагану в Москві загинуло 16 людей.