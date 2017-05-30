Украинец погиб в результате урагана в Подмосковье - МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. В результате урагана, который обрушился в понедельник на Москву и Подмосковье, погиб гражданин Украины. Об этом в комментарии УНН сообщил официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.
"По информации Министерства чрезвычайных ситуаций России, 29 мая 2017 года в результате урагана в московском регионе города Красногорск погиб гражданин Украины", - сообщил В.Кирилич.
Также он рассказал, что тело находится в бюро судебно-медицинской экспертизы при Красногорской больнице. По данному факту следственным отделом следственного комитета РФ по городу Красногорск проводится следствие.
Напомним, в понедельник на Москву обрушился шквалистый ветер с порывами до 28 м/с и ливень, количество пострадавших в Москве превысило 100 человек.
Как сообщал УНН, в результате урагана в Москве погибли 16 человек.